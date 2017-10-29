Представлен "заряженный" родстер Honda Modulo X

Японская автомобилестроительная компания презентовала свой «заряженный родстер Honda S660 Modulo X. Помимо всего, инженеры выпустили обновленную версию стандартного варианта исполнения модели.

Концепт Honda S660 Modulo X представили в начале 2018 года в Токио на выставке, посвященной автотюнингу. Серийный вариант исполнения автомобиля не отличается от прототипа. Стоит сказать, что «заряженный» родстер обустроили пересмотренным бампером, светодиодными дневными ходовыми огнями и активным спойлером. Интересно, что машину снабдили черными внешними зеркалами, решеткой радиатора и колесными дисками, а также темно-бордовым съемным верхом, жесткими пружинами и амортизаторами.

Под капот родстер получил 3-цилиндровый турбированный мотор с производительностью в 64 лошадиные силы. Он работает в тандеме с 6-ступенчатой МКПП или вариатором.

Базовую модификацию Honda S660 оснастили мультимедийным центром Gathers с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и навигационной системой, а гамма цветов кузова машины пополнилась новыми оттенками. За рестайлинговый родстер придется отдать от 1 980 720 иен. Спортивная версия Honda S660 Modulo X обойдется японцам в 2 850 120 иен.