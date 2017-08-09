Назван ТОП-5 лучших в своём классе компактных кроссоверов

Популярность кроссоверов постоянно растет по всему миру, и в России данная тенденция также набирает обороты. Поэтому отечественными специалистами был опубликован ТОП-5 лучших SUV в своем сегменте, которые можно приобрести в РФ.

Лидерство в списке досталось кроссоверу Toyota RAV4 четвертой генерации. Машина предлагается с агрегатами объемом от 2.0 до 2,5 л. Также автомобиль имеет гибридную модификацию. Модель является одной из лучших по версии краш-тестов NHTSA и Top Safety Pick+.

На второй позиции ТОП-5 расположился компактный кроссовер Mazda CX-5. Силовая линейка автомобиля представлена агрегатами объемом от 2.0 до 2,5 л, комплектуемыми 6-АКПП. Полный привод доступен для SUV в качестве опции.

Третья позиция рейтинга занята брутально выглядящим кроссовером Jeep Renegade. В моторной гамме автомобиля имеются атмосферные и турбированные «четверки», комплектуемые АКПП.

На четвертой строчке ТОП-5 расположился полноприводный кроссовер Subaru Forester, оснащаемый двигателями объемом 2.0-2,5 л. Автомобиль является «пятерочником» по версии Top Safety Pick+.

Аутсайдером рейтинга стал кроссовер Honda CR-V пятой генерации, получивший экономные силовые установки объемом 1,5-2,4 л. Для них предусмотрены 9-АКПП и вариатор CVT.