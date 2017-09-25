Forbes назвал Toyota самым дорогим автомобильным брендом в мире

Сотрудники популярного американского издания Forbes провели исследование мирового авторынка. Итогом их кропотливых трудов стал рейтинг наиболее дорогих автобрендов на земном шаре.

Лидером разработанного перечня стала японская марка Toyota, которую оценили в 44 700 000 000 долларов, что на 9% выше результатов годичной давности. На второй строчке расположился немецкий автобренд Mercedes-Benz с отметкой в 34 400 000 000 долларов (+18%). ТОП-3 закрыл баварский бренд BMW (31 400 000 000 долларов, +9%).

В ТОП-5 расположились Honda (25 500 000 000 долларов) и Audi (14 800 000 000 долларов). В первую десятку рейтинга самых дорогостоящих автомобильных марок вошли Ford (14 100 000 000 долларов), Chevrolet (11 500 000 000 долларов), Porsche (11 400 000 000 долларов), Lexus (9 500 000 00 долларов), Nissan (9 400 000 000 долларов, Hyundai (8 700 000 000 долларов) и Volkswagen (7 900 000 000 долларов). При разработке рейтинга эксперты приняли во внимание доход автобрендов на протяжении последних трех лет и коэффициент влияние бренда на прибыль в разных отраслях.