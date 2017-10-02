Составлен ТОП-5 лучших компактных кроссоверов

Популярность сегмента кроссоверов в России продолжает расти, покупатели отдают предпочтение практичности, надежности и доступной цене. Автоэксперты назвали лучшие компакт-кроссы.

Возглавило ТОП-5 четвертое поколение Toyota RAV4 с гибридной версией и множеством двигателей объемом 2.0-2.5 литра. По результатам краш-тестов NHTSA и Top Safety Pick+ модель является еще и самой безопасной.

Второе место досталось Mazda CX-5, который имеет четырехцилиндровые моторы объемом 2.0-2.5 литра. В качестве трансмиссии предлагают коробку-автомат на шесть скоростей. Полный привод для кроссовера можно заказать опционально.

Третья строчка досталась Jeep Renegade с брутальным дизайном. Компактный кросс доступен с атмосферником или турбодвигателем, а также коробкой-автомат.

Следом оказалась еще одна японская модель – Subaru Forester с множеством двигателей объемом 2.0-2.5 литра, базовым полным приводом и пятью звездами от Top Safety Pick+.

Замыкает ТОП-5 лучших компактных кроссоверов Honda CR-V. Модель оснастили экономными турбодвигателем объемом 1.5 литра и атмосферником объемом 2.4 литра. В качестве трансмиссии покупатели могут взять коробку-автомат на девять скоростей или вариатор CVT.