Эксперты составили ТОП-3 самых дешевых авто в мире

Обозреватели отечественных порталов исследовали российский авторынок и на основе полученных данных составили ТОП-3 наиболее бюджетных автомобилей в мире. В перечень попали автомобили по цене не больше 4 500 долларов.

Первенство в рейтинге завоевал индийский автомобиль Tata Nano. За него придется отдать 3 300 долларов. Под капотом машины разместился мотор объемом 0,6 литра с отдачей 33 лошадиные силы. В стандартной версии машины отсутствуют все опции, даже печка.

Второе место досталось японскому хэтчбэку Datsun redi-go, разработанный с использованием платформы Ranault Kwid. За авто придется выложить 4 000 долларов. А вот за топовую версию автолюбители отдадут от 5 500 долларов.

ТОП-3 закрывает «француз» Renault Kwid, ориентированный на индийского потребителя. Под капотом авто разместился 0,8-литровый мотор с отдачей 54 лошадиные силы. За авто надо будет выложить 4 100 долларов.