Илон Маск: Электрокроссовер Tesla Model Y представят 15 марта 2019 года

Недавно глава американской машиностроительной компании Tesla Илон Маск в своем профиле в социальной сети Twitter назвал дату презентации своего нового кроссовера Tesla Model Y. Отмечается, что новинку представят 15 марта 2019 года.

По словам гендиректора Tesla, новинка выйдет на рынок с конца 2018 года до второго квартала следующего года, а 15 марта является всего лишь предположительной датой. Маску импонирует идея презентации новинки на «Мартовские иды», потому он и акцентировал демонстрацию машины на этот день.

Следует сказать, что Tesla Model Y является небольшим кроссовером, получившим «крылья чайки», напоминающие те, которыми снабдили Tesla Model X. Также автомобиль обустроили обновленной системой автопилота, которая управляется современным компьютером.

Недавно появилась информация, что у бюджетного седана Tesla Model 3 обнаружены проблемы с тормозной системой. Руководитель автопроизводителя Илон Маск сообщил, что такие неполадки будут устранены.