Инженеры Skoda за 1 минуту разобрали Fabia до последнего болтика

Чешская машиностроительная компания Skoda обнародовала на просторах интернета ролика, в котором показала настоящий профессионализм своих сотрудников. Инженеры компании разобрали универсал Skoda Fabia до последнего болтика за одну минуту.

Под капотом чешской машины находится 1,2-литровый мотор, работающий в паре с КПП от DSG. Автомобилем на протяжении двух лет владели редакторы портала Auto Bild. За несколько лет автомобилем пользовались больше 40 человек, а его пробег достиг 106 000 км. Потом машину вернули на завод в Млада-Болеслав, где инженеры ее разобрали.

После прибытия авто до места своей сборки, конструкторы разобрали машину фактически до последнего винтика. Затем каждую деталь подвергли изучению специалисты DEKRA, благодаря чему удалось установить состояние автомобиля.

В пресс-центре Skoda сообщили, что уже разобранный автомобиль вернут на территорию ФРГ в колледж, который финансируется Skoda. Студентам заведения предстоит собрать машину, которой в дальнейшем они будут пользоваться.