Первые изображения универсала Audi A6 Allroad появились в сети

В рамках автосалона в Женеве дебютировал седан премиального класса Audi A6 нового поколения. Независимый художник Tobias Buttner представил первые рендерные изображения универсала Audi A6 Allroad.

Представленный универсал в первую очередь составит конкуренцию новому поколению Mercedes E-Class All-Terrain. Согласно рендеру Tobias Buttner, новая модель получит ряд дизайнерских решений от классических седана и универсала, но в то же время обзаведется пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом, что и позволит воспринимать модель как универсал повышенной проходимости.

Ожидается, что новый Audi A6 Allroad оснастят пневматической подвеской, что позволит регулировать дорожный просвет. Актуальное поколение получило клиренс на 35 мм больше, чем у обычной версии, а на низких скоростях это расстояние увеличивается еще на 10 мм.

О моторной линейке нового универсала на данный момент ничего неизвестно. Поскольку еще не был объявлен старт продаж обновленного седана Audi A6, скорой премьеры Allroad нет смысла ждать.