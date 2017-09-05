Changfeng запустила продажи нового премиального кроссовера Mattu

В Поднебесной дилеры марки Changfeng начали принимать заказы на абсолютно новый роскошный кроссовер Mattu. Отметим, что хотя дизайн экстерьера китайцы не стали копировать, салон новинки сильно напоминает Mercedes-Benz.

Кроссовер Changfeng Mattu получил платформу CS10, её китайская компания разработала самостоятельно. Автомобиль приводит в движение 1,6-литровый 200-сильный мотор с турбонаддувом, в тандеме с которым может работать 6-диапазонная «механика» или роботизированная трансмиссия на шесть передач.

Модель получила такие габариты: 4670х1910х1710 мм, а расстояние между осями колёс равно 2 700 мм. В компании не спроста решили позаимствовать дизайн интерьера у Mercedes-Benz, ведь новый Changfeng Mattu позиционируется как премиальный автомобиль. В частности, с моделями немецкого бренда перекликаются три круглых дефлектора обдува, виртуальная приборная панель, разместившаяся в едином блоке с дисплеем мультимедийной системы.

Цены на новый кроссовер начинаются от 116 800 юаней (около 1 133 000 рублей), основным конкурентом авто стал WEY VV5. Пока неизвестно, появится ли Changfeng Mattu на других рынках, помимо китайского. Правда, вряд ли автомобиль доберётся до России, ведь официально Changfeng не представлен в этой стране.