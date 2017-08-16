LADA Vesta SW и Vesta SW Cross удостоены национальной премии «ТОП-5 Авто»

Универсалы LADA Vesta SW и SW Cross признаны лучшими компактными городскими автомобилями по версии премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто». Ее итоги были подведены 23 мая. Об этом информирует пресс-служба компании «АвтоВАЗ».

52 эксперта жюри премии изучили 73 автомобиля, которые поступили в продажу на рынке России в минувшем году. Их отбором специалисты начали заниматься в ноябре. Оценки транспортным средствам давались по таким критериям как практичность, комфорт, технические новшества, внешность и салон, а также соотношение цены и качества.

Эксперты пришли к решению, присвоить звание лучшего компактного городского автомобиля универсалам LADA Vesta SW и SW Cross. За работу над ними получил награду Стив Маттин, шеф-дизайнер марки LADA.

Победа в категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя» была разделена отечественной маркой LADA и чешским брендом Skoda. Обе компании отличились лучшей компетентностью и эффективной коммуникацией.

В 2016 году победу в категории «Компактный городской автомобиль» одержал седан LADA Vesta. С тех пор с конвейера сошло более 170 000 единиц данной модели. Сейчас она является главным драйвером продаж компании «АвтоВАЗ».