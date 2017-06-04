Шпионы засняли на тестах новый универсал SEAT Leon

Автомобильные папарацци застали на испытаниях тестовый мул в облике актуальной версии универсала SEAT Leon, однако он получил рестайлинговую переднюю часть кузова.

На шпионских фотографиях, опубликованных изданием motor1, можно увидеть, что SEAT Leon получил увеличенную радиаторную решетку. Осветители как спереди, так и сзади, вероятно, пока не готовы, на что указывает плотный камуфляж.

Смена поколений произойдет с семейством SEAT Leon в 2019 году. На тестах «начинка» следующей генерации модели заключена в кузов актуального универсала линейки.

Основой для следующего поколения SEAT Leon станет модернизированная модульная платформа MQB. Машина станет несколько крупнее и легче, однако шасси позволит сделать ее безопаснее и современнее в плане систем помощи водителю.

Пока только предполагается, что новый SEAT Leon получит увеличенную на 50 колесную базу. Силовую линейку семейства могут представить турбированные литровые моторы отдачей до 115 л.с., а также 1,5-литровые агрегаты тягой до 200 л.с. Также ожидается появление гибридной версии «Леона». Кроме того, модель могут оснастить новым дизельным 2.0 TDI EA288 Evo с передовыми системами очистки выхлопных газов. «Заряженный» SEAT Leon «медные» акценты кузова, колес и интерьера. Кроме того, машину оснастят углепластиковыми аэродинамическими элементами, усиленными тормозами и доработанной выхлопной системой.