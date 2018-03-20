Составлен апрельский ТОП-10 самых популярных китайских авто в РФ

Примечательно, что в первой пятерке лидеров основная часть машин отличилась отрицательным трендом продаж, а во второй половине рейтинга оказались автомобили с солидным «плюсом». Бестселлером по итогам апреля текущего года среди китайских машин в России остается Lifan X60.

Вышеназванная модель была реализована в прошлом месяце в РФ тиражом в 284 единицы. Спрос на кроссовер просел на 45% в годовом сравнении. Вторую строчку ТОП-10 занял Chery Tiggo, проданный в количестве 254 экземпляров, что на 4,9% меньше, чем в прошлом году. Третье место в рейтинге досталось модели Lifan MyWay с результатом в 217 реализованных машин.

На четвертой строчке ТОП-10 расположился Lifan Solano, реализованный в количестве 214 единиц, что на 2,4% больше в годовом сравнении. Замыкает первую половину рейтинга Lifan X50 с результатом в 192 проданных автомобиля с «минусом» в 39,4%. Во вторую пятерку списка вошли: Zotye T600 (171 ед., +108.5%), Haval H6 (152 ед., +34.5%), Chery T21 (146 ед., +29.2%), Great Wall DW Hover H3 (144 ед.) и Geely Atlas (134 ед.).