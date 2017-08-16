В сети рассекретили салон нового купе Hyundai Lafesta

Несмотря на то, что внешний вид абсолютно нового 4-дверного купе Hyundai Lafesta был рассекречен ещё в прошлом месяце, оформление салона до сих пор оставалось загадкой. Недавно на страницах китайских изданий появились шпионские фотографии салона этого автомобиля.

Судя по снимкам, Hyundai Lafesta оснастят передней панелью с огромным «парящим» экраном мультимедийной системы. На центральной консоли разместятся кнопки электронного стояночного тормоза и функции автономной парковки. Для отделки кресел используют чёрную кожу с красными вставками и рельефным тиснением.

Дизайн экстерьера модели напоминает концепт-кар Hyundai Le Fil Rouge, представленный этой весной на мотор-шоу в Женеве. По предварительным данным, в основу новой Lafesta легла доработанная платформа Hyundai Elantra. В длину новинка достигает 4 660 мм, а размер колёсной базы – 2 700 мм.

Линейка моторов представлена 1,4- и 1,6-литровыми турбированными агрегатами мощностью 130 и 204 лошадиные силы соответственно. С ними работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Купе Hyundai Lafesta получит такие современные ассистенты как круиз-контроль с опцией предотвращения столкновений, беспроводная зарядка для смартфонов, камеры видеообзора и система контроля усталости водителя.