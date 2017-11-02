В США сфотографировали дизельную версию седана Mazda 6

На просторах интернета обнародовали шпионские фотографии премиального японского седана Mazda 6, получившего под капот дизельный агрегат SkyActiv-D, который сможет функционировать с 6-ступенчатой АКПП. В ближайшее время такой автомобиль появится в автосалонах дилерских центров.

Следует сказать, что представители Mazda давно уже сообщали, что намерены выпустить дизельные версии своих автомобилей. И седан Mazda 6 не является исключением.

Фотошпионы запечатлели автомобиль, получивший шильдик SkyActive-D, на парковке рядом с Агентством по охране окружающей среды США. Шпионские фото в интернет выложили сразу, после того как в апреле текущего года 2,2-литровая дизельная установка от компании Mazda прошла процедуру сертификации.

Недавно новый японский кроссовер Mazda CX-3 вышел на рынок, получив обновленное внешнее оформление и пересмотренную гамму двигателей. В подкапотном пространстве новинки разместился 2-литровый агрегат семейства SkyActive-G, обустроенный системой непосредственного впрыска горючего.