Инженеры Honda создали «заряженный» пикап на основе Civic Type R

Японские разработчики из Honda представили концепт своего нового «заряженного» пикапа, в основу которого лег новый хэтчбэк Honda Civic Type R. Новинку назвали Honda Project P.

Сообщается, что новый пикап построили на базе предсерийной модификации обычной дорожной модели. Изменения затронули только заднюю часть кузова за центральными стойками, за которыми расположилась грузовая платформа.

Разработкой пикапа занимались специалисты инженерного подразделения бренда на предприятии бренда в Суиндоне и они наделили его такими же техническими параметрами, что и у донора. Под капотом грузового внедорожника разместился 2-литровый турбодвигатель с производительностью в 320 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 6-скоростной МКПП. До первой «сотни» пикап берет разгон за 5,7 секунды при предельной скорости в 265 км/ч.

Помимо всего, пикап Honda Project P получил механизм выбора режимов движения, что означает, что автолюбители могут переключать управляющую электронику между «комфортным», «спортивным» и «трековым» режимами. Серийную версию пикап не получит, его хотят использовать для транспортировки садовой техники.