Опубликованы рендеры нового Renault Koleos в кузове кросс-купе

Купеобразные кроссоверы стали новым автомобильным трендом, многие мировые компании сегодня разрабатывают именно такие модели. Французская Renault пока не спешит присоединиться к конкурентам, однако независимые художники решили показать, как выглядел бы

Koleos в таком типе кузова.

Модель Renault Koleos пока существует только в виде стандартного кроссовера, но польский дизайнер с ником Ascariss поделился своим видением одноимённого кросс-купе, опубликовав в сети рендер. На изображении автомобиль не претерпел значительных изменений, а только приобрёл характерный силуэт. Кросс-купе также утратил некоторые детали боковой отделки.

Напомним, что одним из первых купеобразных кроссоверов в мире стал BMW X6. Не удивительно, что Renault Koleos с таким типом кузова напоминает баварскую модель. Стандартный Koleos последней генерации показали в 2016 году на автосалоне в Пекине.

Кроссовер сменил платформу, моторную гамму, а также получил более современную и агрессивную внешность. Однако европейские продажи авто оставляют желать лучшего. Так, в прошлом году на этом рынке удалось реализовать только 13 232 экземпляра Renault Koleos. Для сравнения китайцы купили 46 321 такую машину.