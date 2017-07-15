Сегмент российских легковушек в апреле вырос на 29%

В России растет спрос на отечественный легковой автотранспорт. За апрель текущего года жители страны приобрели 33,6 тысячи таких автомобилей. Улучшение данного показателя составило 29,2% в годовом сравнении. В качестве самого сильного драйвера продаж отечественных машин остается LADA.

За прошлый месяц жители России остановили свой выбор 32,1 тысячи машин марки LADA. Данный показатель на 30,7% превышает прошлогодние апрельские продажи бренда. Вторая строчка рейтинга занята продукцией «УАЗ», разошедшейся по стране тиражом 1,45 тысячи машин. Спрос на них вырос на 2,4%.

Самой востребованной отечественной легковушкой в России остается LADA Vesta. Она обрела в апреле 9 тысяч покупателей. Спрос на модель в годовом сравнении вырос на 46%. Второе место занимает модель LADA Granta с результатом в 8,2 тысячи проданных экземпляров с «плюсом» в 9%. В тройку лидеров также вошла модель LADA Largus, реализованная в количестве 4,7 тысячи экземпляров, что на 94,3% больше, чем годом ранее.