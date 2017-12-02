Geely поделилась тизерами нового седана Emgrand SL
Китайская Geely обнародовала тизерные изображения нового седана, который пока известен под индексом A06. Ожидается, что авто назовут Emgrand SL, так как такие логотипы были у модели на фото, размещённых в базе китайского министерства промышленности.
Внешне новый Geely Emgrand SL напоминает флагманский автомобиль Geely Emgrand Borui/ Emgrand GT. Новинку оснастили фирменной радиаторной решёткой, крышей покатой формы и светодиодными фонарями.
Предположительно седан построят на платформе, в разработке которой не принимала участие компания Volvo. Длина модели составит 4 680 мм, ширина равна 1 785 мм, высота – 1 460 мм, при этом расстояние между осями колёс достигает 2 670 мм.
В модельном ряду на авторынке КНР новинка разместится между Emgrand и Emgrand GL. В моторную гамму Geely Emgrand A06/SL войдут 1,0-литровый бензиновый агрегат с тремя цилиндрами и 1,4-литровый 4-цилиндровый турбомотор. Отдача двигателей будет достигать 136 и 133 л. с. соответственно. Ожидается, что новый седан выйдет на рынок уже в третьем квартале текущего года.