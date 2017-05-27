Новый Ford EcoSport оценили в 959 000 рублей

Российские дилеры приступили к приёму заказов на новый компактный кроссовер Ford EcoSport. Модель стала доступна с системой полного привода и гидромеханической автоматической КПП.

Со сменой поколения Ford EcoSport обзавёлся более массивной решёткой радиатора, увеличенными фонарями с вмонтированными ДХО, пересмотренным задним бампером и новыми колёсными дисками.

В салоне на приборной панели убавилось физических кнопок, а дисплей мультимедийной системы теперь находится над воздуховодами. Кроме того, доработке подверглись сидения, которые стали больше соответствовать анатомическим особенностям людей. Все версии Ford EcoSport, включая самую младшую, получили полный набор современных электронных ассистентов.

Переднеприводный кроссовер можно приобрести с новым мотором – 1,5-литровым 123-сильным агрегатом. При этом 2,0-литровый двигатель мощностью 148 лошадиных сил теперь может сочетаться с «автоматом». Автомобиль был адаптирован для России, благодаря чему получил электроподогрев на форсунках омывателя и ёмкость для стеклоомывающей жидкости большего объёма.

Цены на новый Ford EcoSport стартуют от 959 000 рублей, желающим купить полноприводную версию придётся отдать минимум 1 229 000 рублей. «Топовый» вариант исполнения обойдётся в 1 235 000 рублей.