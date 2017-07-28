Российские продажи Haval в апреле "взлетели" на 46%

Автоэксперты исследовали российский рынок в апреле и пришли к выводу, что спрос на авто Haval в России вырос на 46% в сравнении с показателями 2017 года. В прошлом месяце в стране было приобретено 211 авто китайской марки.

Помимо апрельских продаж, спрос на авто Haval в Росси вырос в целом за четыре первых месяца 2018 года на 37% до 703 единиц. Специалисты бренда отмечают, что увеличение спроса обеспечила развитая дилерская сеть компании на территории страны.

С начала 2018 года в РФ было открыто шесть новых дилеров Haval, а также три официальные сервисные станции. Рост продаж автомобилей Haval в стране также обеспечил расширенный модельный ряд, а в частности новая версия кроссовера Haval H6 Coupe и дизельная модификация Н9.

Наибольшим спросом в стране пользуется кроссовер Haval H6, который оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра или дизельным объемом 2.0 литра. Клиенты могут выбрать версию с полным или передним приводом, а также между МКПП и АКПП. Базовая комплектация Haval H6 доступна на российском рынке по цене от 1 199 000 рублей.