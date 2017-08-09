Бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu показали в сети

Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал фото нового бюджетного кроссовера Tharu, который вначале предложат в Китае, а затем и на других рынках мира. Уже в августе будет запущено производство новинки на совместном заводе SAIC-Volkswagen.

Новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu в целом напоминает китайскую версию Skoda Karoq, однако дизайнеры оснастили модель уникальными решениями спереди и сзади, которые повторяют стилистику Teramont. Также кроссовер обзавелся уникальными фарами а светодиодах и отдельными стойками боковых зеркал.

Volkswagen Tharu построенный на платформе MQB имеет следующие размеры: длина – 4 453 мм, ширина – 1841 мм, высота — 1632 мм, база колес – 2 680 мм. Согласно ранее опубликованным патентам линейка двигателей представлена 1,2 литровым турбодвигателем производительностью 116 л. с. и 1,4 литровым мотором производительностью 150 л. с. В паре предлагают семискоростную АКПП DSG. Стоимость нового кроссовера буде ниже чем у Tiguan.