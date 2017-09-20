BMW показала кроссовер X5 нового поколения

Баварцы представили в глобальной сети видеоролик с кроссовером BMW X5 нового поколения. Машина показана в камуфляже, однако это не мешает увидеть, что разработчики превратили паркетник в динамичный внедорожник, который уже в этом году официально дебютирует.

BMW X5 получит особую подвеску, которая способна перенастраиваться под определенные дорожные условия нажатием одной кнопки. Она обеспечит эффективность X5 как внедорожника на снегу, гравии, камнях, песке и так далее.

Испытания нового BMW X5 проходят в самых разнообразный условиях и климатических зонах. Автомобиль уже тестировался в Арьеплуге (Швеция), Южной Африке, в пустынях США, на полигонах BMW Group в Мирамасе на юге Франции, на скоростном треке Талладеге в Алабаме и на Нюрбургринге. Машина проехалась по заснеженным трассам и пескам, по горам и тропикам и, судя по видео, она везде оказалась эффективной.

BMW Blog утверждает, что новый BMW X5 строится на модульном шасси CLAR. Силовую линейку автомобиля представят 2-литровые «четверки» с турбонаддувом тягой 252 л.с. (бензиновый) и 231 л.с. (дизельный). Также машина получит рядные 3-литровые моторы с шестью цилиндрами отдачей 340 л.с. и 265-320 л.с. соответственно. «Топовый» BMW X5 будет оснащаться V8 4.4 л мощностью от 462 до 600 л.с. Сами баварцы пока не комментируют информацию, озвученную блогом. Ожидается, что новинка дебютирует в течение года.