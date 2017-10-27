Ferrari выпустила уникальный спорткар SP38

Итальянская компания Ferrari создала эксклюзивный спорткар SP38 в рамках программы One-Off по индивидуальному заказу «самого преданного клиента». Автомобиль, существующий в единственном экземпляре, покажут уже 26 мая на конкурсе элегантности Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Ключи от уникальной машины уже были переданы владельцу на трассе Фиорано, хотя официальная презентация Ferrari SP38 ещё впереди. Основой для новинки послужило купе Ferrari 488 GTB, которое оснащается бензиновым турбодвигателем V8 объёмом 3,9 литра, выдающим 670 л. с.

Над дизайном экстерьера модели работали специалисты из Ferrari Design Centre. Они черпали вдохновение в Ferrari F40 и Ferrari 308 GTB. От первого автомобиля новый спорткар унаследовал крышку двигателя с поперечными «рейками», которая пришла на смену стандартному варианту со стеклянным окошком.

Ferrari SP38 получил эксклюзивную оптику, причём ДХО «переехали» на бампер. На кузов автомобиля краска была нанесена в три слоя. Кроме того, следует отметить оригинальный спойлер.

К сожалению, производитель не показал фотографии салона Ferrari SP38, однако известно, что над ним работало подразделение Tailor Made. В компании описывают новинку как «великолепный суперкар», который объединил красоту и инновационные решения Ferrari.