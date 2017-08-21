Раскрыта стоимость проезда по платному участку трассы М-11

С начала лета 2018 года начнёт действовать платный участок на автодороге М-11 «Москва – Санкт-Петербург». На сайте компании Автодор отмечается, что проезд для легковых авто будет стоит 365-660 рублей.

Новый 330-километровый участок позволит автомобилистам напрямик проезжать с 208-го по 534-й км дороги, не заезжая в Торжок и Вышний Волочок в Тверской и Новгородской областях. На официальном сайте государственной компании Автодор сообщается, что водители легковых машин должны будут заплатить за проезд по новому участку от 356 до 660 рублей в дневное время.

При оплате наличными или карточкой автомобилист должен 660 рублей. Использование транспондера T-pass позволяет сэкономить и заплатить всего 356,4 рубля, а оплата с применением транспондеров других компаний составляет 528 рублей.

Ранее сообщалось, что владельцам легковых автомобилей придётся платить около 2 000 рублей за проезд. Напомним, новая трасса М-11 длинной 699 км проходит от МКАДа до Кольцевой автодороги около Северной столицы.