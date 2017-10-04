Ford Focus в апреле вошел в ТОП-10 европейских бестселлеров

Актуальная версия Ford Focus вошла в ТОП-10 легковушек, отличившихся лучшими продажами в Европе по итогам апреля текущего года. Накануне дилеры сообщили, что уже сейчас собираются предзаказы на «Фокус» следующей генерации, и до шоу-румов он доберется летом 2018 года.

Компания JATO Dynamics изучила апрельские показатели европейского рынка, в результате чего было установлено, что у него не лидер у него не изменился. Речь идет о Volkswagen Golf с результатом в 39 356 проданных машин с «плюсом» в 13%. Вторую строчку ТОП-10 занимает Volkswagen Polo, проданный в количестве 36 339 единиц, что на 6% больше, чем в прошлом году. На третьем месте расположился Renault Clio с тиражом в 27 322 автомобиля с «плюсом» в 3%.

Четвертую строчку ТОП-10 занимает Ford Fiesta, проданный в количестве 23 774 единиц, что на 32% больше, чем годом ранее. Пятое место занял Peugeot 208 с тиражом в 20 815 автомобилей с «плюсом» в 6%. Шестое место досталось Volkswagen Tiguan с результатом в 20 003 машины, что на 1% больше в годовом сравнении. На седьмой строчке рейтинга расположилась Dacia Sandero, проданная в количестве 18 694 единиц с «плюсом» в 14%. В тройку аутсайдеров ТОП-10 вошли: Renault Captur (18 694 ед., +14%), Skoda Octavia (18 616 ед., +7%) и Ford Focus (18560 ед., +19%).