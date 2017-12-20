Changan вывела на тесты кросс-купе

В Китае стремительно растет популярность автомобилей в формате кросс-купе. В связи с этим компания Changan разрабатывает машину именно такого типа, на что указывают фотографии автомобильных папарацци, запечатлевших прототип новинки, проходившей испытания.

Закамуфлированное кросс-купе Changan показало китайское издание Autohome. При этом производитель не дает комментарии по поводу машины. Поэтому то, что в кадре представлен автомобиль именно марки Changan, является исключительно догадкой журналистов. По их данных, новинка получит название CS85, а в модельном ряду бренда он станет между CS75 и CS95. Предпоследний, как полагается, поделился с кросс-купе своей платформой.

Габариты и характеристики кросс-купе от Changan пока неизвестны. Ходят слухи, что китайцы покажут паркетник либо в конце 2018 года, либо в начале 2019 года. Модель Changan CS75 недавно претерпела обновление. Автомобиль существенно изменился как снаружи, так и внутри, и получил габариты в 4650х1850х1695 при колесной базе размером 2700 мм.

Китайские журналисты полагают, что кросс-купе Changan может получить от модели CS75 не только шасси, а и мотор. В таком случае, новинка будет приводиться в движение 1,5-литровым турбодвигателем тягой 178 л.с. Он комплектуется МКПП и АКПП. Вероятно, автомобиль не получит полный привод, так как он теряет свою актуальность в КНР.