Полноприводный Honda Civic превратили в бешеную тележку

В интернете набирает просмотры видео, в котором к полноприводному автомобилю Honda Civic Wagon прикрепили колеса, подобные тем, что используются на тележках в супермаркетах. Сюжет опубликован на YouTube-канале BoostedBoiz.

Группа энтузиастов устроила тест-драйв модифицированному Honda Civic Wagon с колесами от тележки. Судя по видео, автомобиль не очень хорош в езде по прямой, однако очень задорно разворачивается.

Любители переделок не нашли возможность сполна использовать полный привод, так как передать крутящий момент на колеса тележки достаточно сложно. Однако из без этого можно увидеть, насколько резвыми получаются развороты у модифицированного Honda Civic Wagon, которые изрядно рассмешили ребят, которые работали над ним. К слову, «заезды» прекратились только тогда, когда с колес сорвало резину.

Примерно таким же тюнингом отличилась команда Hoonigan. Мастера взяли универсал Volvo V60, разрезали его напополам, и вместо задней части прикрепили к нему конструкцию с колесами тележки. В итоге, машина вела себя примерно также, как и вышеописанный Honda Civic Wagon.