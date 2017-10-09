Lamborghini Urus примет участие в гонках Super Trofeo Europe

Итальянский кроссовер Lamborghini Urus снова оказался на гоночной трассе, но на этот раз не ради тестов, а чтобы принять участие в гонке Super Trofeo Europe. Судя по фото, автомобиль примечателен уникальным оформлением экстерьера.

Согласно данным издания Motor1, пока Lamborghini Urus выступит только в роли машины безопасности. В компании не стали раскрывать характеристики данного авто, ограничившись публикацией снимков. Автомобиль обзавёлся чёрными полосами, спонсорскими наклейками и дополнительным освещением.

В этом году в гонке Super Trofeo Europe впервые примет участие Huracan Super Trofeo Evo, который оснастили 5,2-литровым двигателем V10, способным развивать 612 лошадиных сил. В паре с мотором работает 6-диапазонная КПП.

Отметим, что Lamborghini Urus должен был установить рекорд на трассе Нюрбургинг нынешней весной. Однако в компании решили подождать теплой и солнечной погоды, чтобы кроссовер попытался за наименьшее время пройти круг при максимально благоприятных условиях.

Кроме того, по мнению экспертов, автомобиль может показать свои возможности в рамках ралли «Дакар» или на других состязаниях для внедорожников. Напомним, его конкурент Bentley Bentayga намерен взобраться на холм Пайкс-Пик.