Kia Сeed третьего поколения появится в России в третьем квартале 2018 года

Накануне в базе Росстандарта появилась ОТТС на новый хэтчбек Kia Сeed третьего поколения, премьера которого состоялась в марте этого года в Женеве.

При службе российского офиса Kia сообщили, что новый хэтчбек появится на российском рынке в третьем квартале этого года. Автомобиль получит три бензиновых мотора среди которых один совершенно новый. Модель останется с атмосферными 1,4- и 1,6-литровыми агрегатами, к которым добавится турбированный 4-цилиндровый T-GDI, объемом 1,4 литра.

В базовом варианте 1,4 MPI генерирует все те же 100 лошадиных сил, однако сочетается с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Что касается 1,6 MPI, его отдача составит 128 лошадиных сил (на 2 л.с. меньше, чем у предшественника). Турбированный агрегат были самым производительным, его отдача составит 140 лошадиных сил, а в тандеме с ним будет работать 7-скоростная роботизированная коробка, оснащенная двойным сцеплением.

Если рассмотреть технологическое оснащение нового Kia Ceed, то можно увидеть такие системы, как ES, подогрев зеркал и лобового стекла, новая панорамная крыша, система следящая за давлением в шинах, автоматическое торможение и парктроники.