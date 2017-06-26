Составлен ТОП-5 лидеров авторынка Санкт-Петербурга в апреле

Эксперты-аналитики агентства «АВТОСТАТ» подвели итоги по апрелю текущего года. Была составлена статистика лидеров рынка Санкт-Петербурга. Первое место на петербуржском автомобильном рынке занял Volkswagen Polo.

За прошедший месяц рынок Петербурга пополнился на 20%. Так, рынок составил 11 100 единиц автомобилей. Лидерство среди местных автомобилей занял Volkswagen Polo, тираж которого составил 586 экземпляров.

Вторую строчку в статистике занял Hyundai Solaris, лидирующий в марте. В апреле тираж Solaris опустился на 31% и составил 567 машин. Третье место занимает KIA Rio. Количество автомобилей упало лишь на 3% и составило 479 авто.

Из пятерки самых распространенных машин на петербуржском рынке, наибольший рост показал Hyundai Creta. Кроссовер поднялся на 70%, а тираж его составил 456 единиц. Creta держал позицию лидера пять месяцев подряд, до марта текущего года.