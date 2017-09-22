В рамках Парижского автосалона Peugeot покажет концептуальный электрокар

Один из основных французских автопроизводителей Peugeot на специальное мероприятие в Париже привезет концептуальный автомобиль. Электрокар публика увидит на автосалоне осенью текущего года.

По словам представителей французской марки Peugeot, электрокар, представленный в Париже, оставит от себя кардинальное впечатление. По мнению специалистов, возможно концепт станет прототипом будущего серийного электрического автомобиля.

Есть информация о том, что с 2019 года каждая модель бренда Peugeot в линейку моторов получит электрический агрегат. В планы французской марки пока не входит разработка беспилотных машин. Не ожидается также, что компания полностью откажется и от ДВС.

Напомним, ранее Peugeot рассекретили новый фургон с электромотором. Автомобиль получил силовую установку, способную генерировать 68 лошадиных сил. Без дополнительной подзарядки модель проезжает 170 километров.