Купе Lexus LC получило спецверсию Morphic Blue Limited Edition

Австралийское подразделение японского премиального бренда Lexus разработало лимитированную версию LC Morphic Blue Limited Edition. Спецверсия купе стоимостью от 192 000 долларов или 8 961 000 рублей поступит в продажу в конце 2018 года.

Уникальный автомобиль Lexus LC Morphic Blue Limited Edition в кузове купе клиенты смогут приобрести в комплектации LC500 и LC500h. Отметим, что ряд доработок и окрас обойдется клиентам лишь на 2 500 долларов дороже классической версии.

Индекс Morphic Blue в названии отображает наименование особой краски, нанесенной на кузов спецверсии. Главной особенностью стало радужное покрытие, которое в зависимости от освещения меняет оттенок кузова, что стало инновационным решение в истории бренда.

Помимо уникального окраса купе LC Morphic Blue Limited Edition получило также особое исполнение интерьера. Салон обит алькантрой и высококачественной кожей, а также появились карбоновые вставки. Яркие акценты отлично гармонируют с цветом кузова. Lexus LC Morphic Blue Limited Edition стоимостью 192 000 долларов поступит в продажу в Австралии уже в конце 2018 года.