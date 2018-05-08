Эксперты высказали мнение о трудностях выхода "Кортеж" на авторынок

Не так давно внимание автолюбителей привлек лимузин «Кортеж», на котором президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на инаугурацию. По мнению экспертов, такая «реклама» отечественного лимузина не обеспечит автомобилю популярности.

Разработка российского лимузина для Владимира Путина была начата шесть лет назад. Общество посчитало не патриотичным тот факт, что президента возят на автомобиле производства немецкой компании. Модели российского «ЗИЛ» и «ГАЗ» не подходили, так как были уже устаревшими.

Таким образом, появился «Кортеж», целью которого была разработка автомобилей нового сегмента. Ни один рынок мира не продает правительственные транспортные средства. Российский авторынок отличится тем, что для широкой продажи будут доступны президентские машины.





Покупатели смогут приобрести отечественный люксовый автомобиль за 10 000 000 рублей. По мнению специалистов, будет ли Aurus успешным на зарубежных рынках, во многом зависит от инвестиций. Руководством были выбраны правильные рынки сбыта, на которых семейство люкс очень популярно, однако там российская марка может столкнуться с сильными конкурентами.