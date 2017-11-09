Lifan увеличил продажи в апреле на 3% благодаря появлению X70

Официальные дилеры компании Lifan в России за прошлый месяц продали 1290 машин марки, что показало увеличение спроса на 3%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Первые четыре месяца этого года также показали неплохой результат, дилерам удалось продать 4622 машины, что показало увеличение уровня продаж на 1%, учитывая показатели января-апреля прошлого года. Пресс-служба российского подразделения Lifan отмечает, что самой популярной моделью марки стал кроссовер X60. Кроме того, в апреле на рынок поступил новый SUV Lifan X70, который разошелся тиражом в 110 машин. Напомним, стоимость нового кроссовера составляет 799 000 рублей в базовой комплектации.

Глава российского офиса компании Ван Сяолун подчеркнул, что целью Lifan является достижения стабильности на рынке, и сохранение прошлогодних позиций, что будет достигаться продвижением автомобилей новых моделей, таких как кроссовер Lifan X70 и прочих.