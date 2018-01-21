Опубликованы фото Zotye T600 нового поколения

Производитель Zotye представил первые официальные фотографии нового поколения Zotye T600. Обновление получила классическая версия кроссовера, модификации Sport и Coupe пока останутся без изменений.

В марте в сети опубликовали эскизы нового поколения Zotye T600, однако официальные снимки кроссовера свидетельствуют о том, что задняя часть была переработана. За счет нового дизайна новое поколение больше не похоже на Volkswagen Touareg. В салоне появилась новая передняя панель, виртуальная приборная панель и система мультимедиа с «парящим» экраном.

В линейке двигателей нового поколения Zotye T600 изменения не предусмотрены. Модель также оснащена 1,5литрому турбомотором производительностью 162 «лошади» и 1,8-литровым производительностью 177 «лошадей». В паре предлагают вариатор или МКПП на пять скоростей. В Китае доступна только переднеприводная версия.

Компания подготовила новое поколение для классической версии Zotye T600, в то время как модификации Sport и Coupe останутся без изменений. Поскольку первая версия появилась в 2016 году, а вторая только в 2017 году.