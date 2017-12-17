Volkswagen выпустил обновление для седана Voyage и хэтчбека Gol

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

Немецкий автопроизводитель Volkswagen обновит популярные модели Voyage и Gol. Седан и хэтчбек были разработаны для южноамериканских потребителей.

Обновленные модели получат модернизированные передние бамперы, переработанную решетку радиатора и иную головную оптику. Салон автомобилей также получит небольшие изменения. Мультимедийную систему оснастят дополнительными функциями, а кондиционер появится теперь даже в базовом исполнении машин.

Под капотом моделей 1,0-литровый мотор отдачей 84 лошадиных силы. Также предложена силовая установка, генерирующая 104 лошадиные силы, объем которой составил 1,6 литра. В качестве трансмиссии «посвежевшие» автомобили получат «автомат» вместо роботизированной коробки передач, входящей в оснащение предыдущей версии.

 

Публика ожидает появления на автомобильном рынке Бразилии обновленных Voyage и Gol уже в скором будущем. По предварительной информации, «посвежевший» седан Voyage можно будет приобрести по цене от  879 тысяч рублей. Volkswagen Gol будет доступен для покупки по стоимости от 751 тысяч рублей.

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Автор - Диана Алиева
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