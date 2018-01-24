Французская DS покажет электрокар DS3 Crossback в Пекине

Французская марка DS, производящая автомобили премиум-класса, презентует публике компактный внедорожник DS3 Crossback. Особенностью кросса будет наличие в моторном ряде электрической силовой установки.

Уже осенью нынешнего года в рамках специального мероприятия в Пекине дебютирует DS3 с электромотором. Автомобильная марка DS входит в концерн PSA. Кроссовер будет построен на основе архитектуры e-CMP, которая будет использована и в других брендах концерна.

Премьера DS3 станет очень важным шагом в развитии компании. У марки большие планы, важным пунктом которых станет выпуск DS3. Уже через семь лет компания планирует оснащать автомобильный рынок только электромобилями.

«Зеленые» машины оснастят не только полностью электрическими, но и гибридными силовыми установками. Напомним, у компании уже есть автомобиль с гибридным агрегатом. Это внедорожник DS 7 Crossback, оснащенный ДВС мощностью 200 л.с, а также двумя электромотарами генерирующими около 108 лошадиных сил.