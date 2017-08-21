В Чечне автолюбители против снятия Lada Priora с производства

Не так давно представители отечественной марки Lada заявили, что в скором будущем с производства снимут несколько моделей бренда. Среди них оказалась и Lada Priora, пользующаяся немалой популярностью в своем ценовом сегменте.

На одной из радиостанций было высказано беспокойство по этому поводу. Рустам Тапаев от лица всей чеченской молодежи выразил сожаление о том, что Lada Priora больше не будет производиться.

По его словам, такое решение не рентабельно, так как автомобиль является сочетанием хорошего качества и доступной цены. В своем ценовом диапазоне, Lada Priora составляла значительную конкуренцию китайским и корейским машинам.

Рустам Тапаев заявил, что на Северном Кавказе автомобиль пользуется очень большой популярностью. Lada Priora проста в обслуживании, а также на нее нетрудно найти нужные детали. Список автомобилей, от которых «АвтоВАЗ» хочет избавиться, полнится также Lada Kalina и Granta.