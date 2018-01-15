Ford выпустит кроссовера на базе Ford Focus

В пресс-центре американской машиностроительной компании Ford сообщили, что новый электрический кроссовер Ford Mach 1 выйдет на европейский авторынок в 2020 году. Также в Ford рассказали немного о технических параметрах нового авто.

Дебют электрического кроссовера Ford Mach 1 состоится в следующем году. Американский автогигант позиционирует новинку как новую глобальную модель. В Европе же модель начнет продаваться с 2020 года.

По данным обозревателей портала Autocar, автомобиль с заводской маркировкой CX430 построят с использованием архитектуры C2, которая стала основой последней генерации Ford Focus. Эта платформа предусматривает только передний привод, который получит и новый электрокар.

Отмечается, что внешнее оформление нового Ford Mach 1 будет очень похоже на дизайн Ford Mustang. По непроверенной информации, дальность хода новинки составит 482 км. Вероятно, именно Ford Mach 1 станет той машиной, которая придет на смену всем автомобилям на североамериканском авторынке, о чем ранее сообщали представители Ford.