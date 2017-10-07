В Россию привезли спецверсию Mercedes-Benz V-Class Night Edition

С 1 июня текущего года российские дилеры немецкого премиального бренда Mercedes-Benz начнут сбор предзаказов на особое издание своего минивэна Mercedes-Benz V-Class Night Edition. Новинка получила множество декоративных и спортивных кузовных элементов, а также уникальную отделку салона.

Следует отметить, что новый Mercedes-Benz V-Class Edition обустроен передними и задними бамперами с AMG-дизайном, черные наружные зеркала, черные планки решетки радиатора, черные колесные диски размером 19 дюймов и черные шильдики с названием серии, которые разместили на передних крыльях. В салоне минивэна передние кресла обшили черной кожей Nappa с контрастным орнаментом желтого цвета. Такой же орнамент появился и на коже на передней панели.

Среди функций стандартного варианта исполнения стоит выделить камеру заднего обзора, систему кругового обзора и ассистент парковки. Под капотом Mercedes-Benz V-Class Night Edition разместился 190-сильный дизельный агрегат. Затраты топлива в смешанном цикле составят 6,8 7,5 л на 100 км.