Rivian Autumotive покажет два электрокара на автошоу в Лос-Анджелесе

С 2012 года компания Rivian Autumotive держала в секрете свои разработки. Недавно появилась первая информация об автомобилях бренда.

По официальным данным, первые модели компании дебютируют 30 ноября на автомобильном шоу. Новинки будут оснащены электродвигателями и станут концептами. Производство серийных автомобилей еще не налажено. Специалисты считают, что премьеру моделей, которые войдут в серию, стоит ждать в 2020 году.

Компания сообщила о двух своих первых разработках – пикап A1T и внедорожник A1C. Новинки дебютируют на презентации в Лос-Анджелесе. По словам разработчиков, из-за того что две модели поставлены на основу одной архитектуры, они будут схожи на 91%.

Роберт Скэринндж, глава компании Rivian Autumotive, сообщил, что в самой укомплектованной версии пикапа A1T будет установлен 811-сильный агрегат. Электромотор за 3 секунды сможет разогнаться до 100 км/ч. На одном заряде аккумулятора автомобиль проедет 724 километра. По неофициальным данным, стоимость пикапа начнется с 50 000 долларов, что составляет 3 000 000 рублей.