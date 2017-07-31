Илон Маск признал наличие неисправностей в тормозах Tesla Model 3

Глава правления американской машиностроительной компании Tesla признал наличие проблем с тормозным механизмом в электрокаре Tesla Model 3. По его словам, проблема, установленная в результате тестов, проведенных экспертами портала Consumer Reports, может быть устранена при помощи обновления прошивки, а само обновление вскоре появится на просторах сети.

Маск отмечает, что при помощи дополнительной доводки, инженеры Tesla смогут уменьшить тормозной путь. Конструкторы продолжат усовершенствовать автомобиль, пока тормозные системы Tesla Model 3 не будут лучше, чем у любого отдельно взятого автомобиля. Такой информацией Илон Маск поделился в своем профиле в социальной сети Twitter.

Стоит напомнить, что авторитетное американское издание обнародовало информацию о проведении собственного тест-драйва бюджетного электроседана Tesla Model 3. Специалисты журнала заявили, что они не рекомендуют автолюбителям покупать данный электрокар, так он имеет слишком длинный тормозной путь.

Помимо того, претензии журналистов коснулись еще центрального тачскрина. Для того, чтобы исполнить ряд простых функций, водителю приходится отвлекаться и производить несколько сложных операций.