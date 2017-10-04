В Москве запланирована выставка-аукцион эксклюзивных ретромобилей

Начало лета в Москве запомнится автолюбителям выставкой раритетных эксклюзивных автомобилей. Сообщается, что машины с выставки будут проданы «с молотка».

Выставка-аукцион будет проходить с 1 по 6 июня в «ЦДХ». На мероприятии публика увидит автомобили, которые стали олицетворением культуры прошлого. Сообщается, что на выставке будут представлены не только машины, но и мотоциклы, такие как всем известный Harley Davidson.

Поклонники раритетной автомобильной техники увидят 40 разнообразных экземпляров машин и мотоциклов. Такие модели как Bentley, Cadillac, Ferrari и Vespa, представленные на выставке, передают дух прошлых веков. Изюминкой выставки станет вездеход «АРГО» выпущенный в одном экземпляре. Стоит отметить, что на мероприятии будет показана не только эксклюзивная техника, но и раритетная подборка авто- и мото-тематики, в которую войдут различные книги, журналы, кубки и плакаты.