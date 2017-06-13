Стало известно, кто станет руководителем российского бренда Aurus

Совсем скоро в рамках специального мероприятия состоится официальная премьера российского бренда Aurus. Должность руководителя компании займет Хильгерт Франц Герхард.

Франц Герхард стал известен в автомобильной сфере в 1981 году. Тогда он работал во всемирно известном концерне Daimler. Топ-менеджер в 1998 году стал возглавлять отечественное подразделение компании и оставался на этой должности до 2006 года.

Начиная с 2007 года, Хильгерт Франц работал в российской автомобилестроительной компании Sollers, а уже в 2016 году стал занимать место в совете директоров компании. Специалист собирается внести вклад в развитие российского предприятия Aurus.

По предварительной информации, заказы на люксовые автомобили начнут приниматься ближе к осени текущего года. Как сообщает «Минпромторг», Aurus будет производить автомобили, стоимость которых будет на 15% меньше, чем у аналогов за рубежом.