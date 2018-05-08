Путин призвал начать массовое производство автомобилей проекта «Кортеж»

Общественность впервые официально увидела автомобили проекта «Кортеж» 7 мая на инаугурации президента России Владимира Путина. Глава государства приехал на мероприятие на лимузине Aurus Сенат. Позже на инаугурации «засветились» седаны с охраной.

Недавно состоялась встреча главы «Ростеха» Сергея Чемезова и Владимира Путина. В рамках мероприятия российский лидер заявил, что внедорожники и седаны проекта «Кортеж» нужно выпускать массово.

Уточним, что Владимир Путин остался доволен президентским лимузином. Поэтому он увидел хороший потенциал в проекте «Кортеж». В рамках встречи с Сергеем Чемезовым российский лидер отметил, что внедорожники и седаны Aurus должны иметь версии, которые окажутся по карману не только богатым клиентам, но и покупателям со средним достатком. Это может указывать на то, что у новинок появятся «бюджетные» версии.

Также Владимир Путин уверен в успешности микроавтобуса проекта «Кортеж», который получил название Aurus Арсенал. По мнению президента, такая машина подойдет для семей с детьми. В свою очередь Сергей Чемезов сообщил, что в рамках проекта «Кортеж» также разрабатывается мотоцикл, и его не успели собрать к инаугурации. Так или иначе, байк тоже отправится в серийное производство, но позже.