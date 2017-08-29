Dongfeng рассказал о новой стратегии D139

В конце апреля этого года в Пекине состоялась очередная конференция партнеров Dongfeng, на которой присутствовали акционеры и представители более, чем из 30 стран. Руководство компании озвучило стратегию развития, а также сообщило о новинках и планах бренда.

Всего на конференции присутствовали более 100 человек, не считая высшее руководство компании. Акционеры и партнеры рассмотрели будущую стратегию бренда, ее олицетворил D139. Данное название довольно символично: D - Dongfeng, 1 - единство, 3 - главные качества «Качество», «Разумность» и «Гармония», а 9 - количество планов, с помощью которых будут достигнуты цели компании. На конференции было отмечено, что Dongfeng сосредоточит внимание на производстве "умных" автомобилей, а также будет следить за количеством выбросов и безопасности своих машин.

Напомнимним, в 2017 году продажи Dongfeng Motor достигли отметки 1,16 миллиона машин, однако такие результаты не удовлетворили руководство, так как оно планирует к 2025 году увеличить количество продаж ровно вдвое.