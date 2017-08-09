Серийный Volkswagen I.D. будет похож на концепт

Немецкая марка Volkswagen занимается разработкой первого хэтчбека компании с электрическим двигателем. По опубликованному в сети тизеру новинки видно, что дизайн экстерьера позаимствован у концепта Volkswagen I.D.

Прототип Volkswagen I.D показали публике в рамках специального мероприятия в Пекине. По тизеру видно, что новинка получила экстерьер концепта. Главный дизайнер Volkswagen Клаус Бишофф сообщил, что колесные пары, габариты и кузов новой модели будут такими же, как и у прототипа.

Из отличий отмечается замена дверных ручек с электроприводом на стандартные. На данный момент камеры заднего вида, используемые на прототипе, запрещены законом, так что они были заменены обычными зеркалами. Электрический хэтчбек построят на основе архитектуры MEB. Без дополнительной подзарядки автомобиль способен преодолеть до 600 километров. Серийный Volkswagen I.D можно будет приобрести по цене 25 000 евро (1 822 160 рублей).