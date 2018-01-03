Представлены рендеры обновленного Kia Sportage

Накануне в сети появились шпионские фотографии обновленного кроссовера Kia Sportage, что дало возможность дизайнерам "Колеса.ру" составить собственное рендеры новинки. Стоит отметить, что специалисты представили наиболее точный облик кроссовера.

Четвертое поколение популярного кроссовера Kia Sportage появилось три года назад, а следовательно вскоре модель получит обновление. Об этом также свидетельствуют шпионские фотографии кроссовера, которые проходят тестирование. Дизайнеры популярного российского портала "Колеса.ру" максимально точно попытались воспроизвести возможно внешность нового кроссовера.

Передняя часть автомобиля получила переработанную головную оптику, иную радиаторную решетку, переработанный рисунок светодиодных фар, а также хромовую вставку на переднем бампере, которая разделяет противотуманные фары на две части. Такая же накладка замечена внизу бампера. Что касается задней части, то поворотники остались на месте, но все же задний бампер слегка видоизменился и также получил хромированную полоску.

Напомним, согласно официальным данным, обновлённый Kia Sportage появится перед публикой уже в конце этого года. На данный момент, нынешнее поколение Продаётся в России по цене от 1 289 900 рублей, в таком варианте машина оснащается 2,0-литровым мотором, генерирующими 150 лошадиных сил. Топовая версия, получившая 185-сильный двигатель стоит 2 054 900 рублей.