JAC снова начала продавать свои авто в России

Китайская машиностроительная компания JAC сообщила, что вернет на отечественный авторынок свои легковые машины. В настоящее время в РФ доступны только кроссоверы JAC S3 и JAC S5, за которые придется выложить от 699 000 и 799 000 рублей соответственно.

До 2016 года компания JAC продавала в России седаны и хэтчбэки JAC J3, производство которых было налажено на автозаводе «ТагАЗ». После окончания складских запасов автомобилей, автопроизводитель начал поставлять в РФ свои грузовики, которые собираются на заводе AllurGroup в казахском Костанае. Возобновление продаж легковых машин JAC РФ также было подтверждено представителями дистрибьюторской компании «Джак Автомобиль».

В скором времени JAC выпустит на рынок новый электромобиль. Им могут стать седаны JAC iEV4 или JAC iEV7, имеющие дальность хода до 320 км на одном заряде. JAC можно считать первой китайской маркой, которая выведен на отечественный авторынок полностью электрические автомобили.