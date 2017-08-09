Официально: серийный Volkswagen I.D сохранит дизайн прототипа

Пресс-служба немецкого автопроизводителя Volkswagen недавно сделала объявление, рассказав о том, как будет выглядеть новый Volkswagen I.D. В сообщении отмечается, что новинка получит дизайн, который будет идентичен прототипу, представленному в 2016 году.

Главный дизайнер Volkswagen Клаус Бишофф сообщил, что компания решила сохранить общий дизайн модели, а также ее пропорции и многие другие элементы, которые присутствовали у прототипа. Господин Бишофф отметил, что всё же камеру заднего вида пришлось заменить на стандартные зеркала, однако это вызвано тем, что законодательство пока не предусматривает установку таких систем. Также разработчикам пришлось отказаться от электроприводных дверных ручек, так как они значительно повысили бы стоимость серийной версии.

Напомним, впервые концепт Volkswagen I.D. был представлен в конце 2016 года на автосалоне в Париже. Хэтчбек стал не единственной моделью, позднее дизайнеры разработали концепты минивэна, кроссовера и седана. Представители компании сообщают, что в серийное производство Volkswagen I.D поступит уже в следующем году.